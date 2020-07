Deve scontare 14 anni di carcere per diversi reati: rintracciato nel centro di Bari e arrestato

La Squadra Mobile di Bari ha arrestato il 56enne Diego Cazzorla, destinatario di un mandato di cattura emesso lo scorso 29 giugno. L'uomo deve scontare 14 anni di reclusione a seguito di una serie di sentenze definitive per una serie di reati contro il patrimonio e associativi. Le disposizioni hanno rideterminato la pena alla quale non è stato possibile applicare alcuna sospensione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il 56enne dovrà anche pagare multe per un totale di 7400 euro. Le pattuglie lo hanno rintracciato in una abitazione nel centro città, dove viveva solo, per poi essere condotto in Questura e infine nel carcere di Bari.