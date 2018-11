Beccato con addosso cocaina ed eroina pronti allo spaccio, arrestato 20enne a Putignano

I carabinieri avevano notato un giovane che cercava di avvicinarsi a un'auto e, alla vista degli agenti, provava a scappare. Auto che fino a poco prima era parcheggiata in sosta e poi si è subito spostata, temendo un controllo. Atteggiamento sospetto che ha portato nella serata di ieri all'arresto del ragazzo, un 20enne di Putignano.

I militari sono intervenuti nel quartiere di San Pietro Piturno, riuscendo a recuperare anche una busta di carta di cui il 20enne aveva provato a disfarsi. Al suo interno vi erano 30 grammi di eroina e tre di cocaina suddivisi in dosi pronte per lo spaccio. È stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto ai domiciliari in attesa di giudizio.