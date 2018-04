Incendiati due veicoli di un'azienda nella notte. Il titolare: "Non ho ricevuto minacce o estorsioni"

Si sono introdotti nel cortile dell'azienda e hanno dato fuoco a due dei veicoli parcheggiati. Incendio nella notte a San Girolamo: le fiamme hanno distrutto un'auto e un furgone della ditta.

Le fiamme sono state notate da uno dei residenti, che ha poi chiamato i Vigili del Fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio. Nessun dubbio sulla natura dolosa dell'incendio, poiché in zona gli agenti di polizia hanno trovato una tanica con del liquido infiammabile all'interno. Gli inquirenti stanno cercando di scoprire il motivo del gesto, anche se - a detta del proprietario dei veicoli - non sono state ricevute minacce o richieste estorsive negli scorsi giorni. Difficile quindi ricostruire il movente di quella che sembrerebbe una vendetta in piena regola.

Sul posto sono presenti anche i tecnici della Polizia scientifica, che stanno raccogliendo eventuali prove utili all'identificazione dei responsabili.