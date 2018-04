Ville, auto, orologi di lusso, persino cavalli da corsa: sigilli ai beni del capoclan 'Savinuccio' Parisi

Sequestro di immobili, vetture, conti bancari, oggetti di lusso e persino di due cavalli da corsa nei confronti di 'Savinuccio' Parisi, capo dell'omonimo clan, finito agli arresti nel 2009 nell'ambito dell'operazione 'Domino'.

I beni sequestrati

In questi giorni sono scattati i sigilli definitivi per il patrimonio del capoclan, con un valore stimato complessivo di un milione e 200mila euro, comprendente due ville (a Torre a Mare), un'auto, due moto, diversi orologi di lusso, due conti bancari e cinque cavalli da corsa. La confisca è stata autorizzata dalla Corte d'Appello del tribunale di Bari dopo gli accertamenti dei finanzieri del Gico, che hanno rilevato "l’assoluta sproporzione - spiegano in una nota - tra l’elevato valore dei beni nella disponibilità di Savino Parisi (per la maggior parte intestati a prestanome compiacenti) rispetto ai redditi dichiarati e all’attività economica svolta da quest’ultimo".

Parisi è al momento in carcere, con l'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso e per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed è considerato 'socialmente pericoloso' nell'accezione del Codice antimafia, visti i numerosi e gravi precedenti penali e di polizia, che denotano una spiccata tendenza a commettere reati contro il patrimonio e le persone e in materia di armi e stupefacenti.