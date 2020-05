Bari Carbonara: sporcaccione e incivile abbandona rifiuti in un terreno di proprietà altrui

Ieri mattina i carabinieri della stazione di Bari Carbonara, unitamente al personale del gruppo Carabinieri Forestali Puglia, a seguito di un mirato servizio coordinato di controllo del territorio, hanno notato un cinquantenne buttare rfiuti solidi urbani all’interno del terreno di proprietà altrui.

Prontamente intervenuti, lo hanno sanzionato per violazione del codice dell’ambiente che, all’articolo 255, prevede sanzioni notevoli per chi abbandona rifiuti non pericolosi che vanno da 300 euro a 3000 euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, il soggetto ha dovuto procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati, nonché allo smaltimento degli stessi e al ripristino dello stato dei luoghi. I controlli dei carabinieri continueranno incessantemente per verificare il rispetto delle norme del codice ambientale.