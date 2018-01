Lo show delle 'Befane' incanta via Sparano: in migliaia con il naso all'insù

Tutti con gli occhi all'insù, in via Sparano, per ammirare la discesa delle simpatiche 'vecchiette': in migliaia hanno affollato piazza San Ferdinando per la seconda edizione di 'La Befana vien dall'alto', che chiude, in modo spettacolare, gli appuntamenti delle Feste Natalizie a Bari. La manifestazione è stata organizzata da Amgas, Confcommercio, Federeventi Bari e Bati Spazio Eventi, Amaltea Eventi. Le Sei 'befane' del gruppo speleologico Vespertilio CAI Bari - Club Alpino si sono calate dalla facciata della chiesa, atterrando sul palco allestito per l'occasione. Poi animazione, giochi, musica ed esibizioni di ballo e canto: "L'appuntamento di stasera - spiega il presidente di Amgas, Vanni Marzulli, chiude la trenta giorni dedicata al Natale. Anche quest'anno Amgas ha donato alla città momenti magici e di grande condivisione. La straordinaria partecipazione dei baresi rafforza sempre piu il legame tra i baresi e l azienda".