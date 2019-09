Bimbo di 9 anni va al supermercato e scompare: ritrovato dalla Polizia Locale in zona Fiera

E' stato ritrovato dopo alcune ore dalla Polizia Locale un bambino di 9 anni di cui si erano perse le tracce in mattinata: il piccolo era stato mandato dalla madre a fare compere in un supermercato di via Melo, nel centro Murattiano, per poi non fare ritorno a casa.

Dopo ore di ricerche a tutto campo, il bambino è stato ritrovato da una pattuglia della Polizia Locale in viale Di Maratona, vicino al capolinea dell'Amtab. Il bambino è stato accompagnato a casa dagli agenti e riaffidato ai genitori che, nel frattempo, sono stati contattati per il ritrovamento.