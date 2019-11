Accoltellato minorenne e proiettili sparati sulla saracinesca: la polizia chiude una sala giochi a Bitritto, per sette giorni

La Questura di Bari ha chiuso per sette giorni una sala giochi di Bitritto a causa del "grave allarme sociale" e "pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica". Il provvedimento è scaturito al termine di alcuni controlli effettuati dalla Polizia che hanno ravvisato l'assenza di autorizzazioni a somministrare cibi e bevande, esercitata nel circolo in favore degli iscritti. E' scattata, dunque, una sanzione amministrativa, accompagnata dalla chiusura per una settimana del locale.

La sala giochi, afferma la Polizia, sarebbe frequentata anche da pregiudicati, e non sarebbe nuova ad episodi allarmanti: nel 2017 la saracinesca venne colpita da alcuni proiettili. Pochi giorni fa, invece, una lite cominciata all'interno e terminata con l'accoltellamento di un minorenne, raggiunto da un'arma da taglio. Di qui la decisione della chiusura temporanea del locale.