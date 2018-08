Colto da malore mentre è al lavoro, operatore ecologico soccorso da poliziotto fuori servizio

Colpito da un improvviso malore mentre è al lavoro, viene soccorso e assistito da un poliziotto libero dal servizio. L'episodio, avvenuto martedì mattina a Bitritto, ha riguardato un operatore ecologico. L'uomo, colpito da una probabilmente da crisi convulsiva mentre stava lavorando, è caduto sull'asfalto, battendo la testa. Subito alcuni passanti si sono avvicinati per soccorrerlo, e la scena non è sfuggita neppure ad un poliziotto libero dal servizio, l'agente Vincenzo Allegretti, in forza al Compartimento Polizia Stradale per la Puglia di Bari, che si è subito intervenuto.

Il poliziotto, durante l’attesa del 118 il cui intervento è stato immediatamente richiesto, ha aiutato il malcapitato, che era in stato di incoscienza, e presentava evidenti difficoltà respiratorie, con apnee prolungate ed improvvisi rantolii. Constatato che vi fosse battito cardiaco, il poliziotto ha liberato le vie respiratorie dell'uomo e lo ha messo in posizione di sicurezza, lateralmente, consentendogli di riprendere conoscenza. Sul posto è successivamente giunto il personale sanitario, che dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha trasportato il paziente presso l’ospedale Di Venere di Bari.