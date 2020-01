Scoppia rissa tra famiglie al ristorante: in tre ritornano con armi giocattolo e picchiano rivale

I Carabinieri hanno avviato indagini a tutto campo, a Bitritto, dopo un violento episodio avvenuto ieri sera in un ristorante dove è scoppiata una lite, a quanto pare per futili motivi, tra donne di due nuclei familiari. Improvvisamente uno dei componenti dei gruppo si sarebbe allontanato dal locale, per poi ritornare brandendo due armi, probabilmente giocattolo, ovvero delle repliche di una pistola e di un mitra.

L'uomo, assieme ad altre due persone, avrebbe picchiato ripetutamente un rivale del nucleo opposto, il quale ha riportato alcune contusioni. Il gruppo si è poi allontanato dal ristorante. I tre sono stati identificati dai Carabinieri: si tratta di 3 giovani di Triggiano, tutti noti alle Forze dell'Ordine. Per loro è scattata la denuncia a piede libero. Proseguono le indagini per ricostruire l'episodio e appurare se le armi utilizzate siano state giocattolo o vere.