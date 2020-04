Rimangono bassi i casi di Covid in Puglia: 22 positivi, ma ancora decessi nel Barese

Sono 22 i nuovi casi di Covid-19 in Puglia su un totale di 1520 test effettuati oggi sul territorio. Il bollettino diffuso dalla Regione non vede nessun caso nel Barese, così come nel Brindisino e nel Tarantino. La maggior parte rimane nel Foggiano (15), seguito da Lecce (4) e Bat (3). La provincia barese è anche l'unica con decessi registrati, due in totale. Sono invece 654 i pugliesi guariti.

Attualmente in Puglia sono 2919 sono i casi positivi su un totale di 3980 tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia, così suddivisi:

1.285 nella Provincia di Bari;

371 nella Provincia di Bat;

554 nella Provincia di Brindisi;

1.004 nella Provincia di Foggia;

480 nella Provincia di Lecce;

255 nella Provincia di Taranto;

29 attribuiti a residenti fuori regione;

2 per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.



I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.