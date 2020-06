Mano intrappolata nel tritacarne: grave incidente in braceria a Sammichele, ferita donna

Grave incidente sul lavoro in una braceria di Sammichele nella mattinata di lunedì. Una donna di 39 anni, titolare di una macelleria ubicata nel centro del paese, è rimasta con la mano e parte dell'avambraccio intrappolati in un tritacarne. Dopo l'allarme lanciato dai suoi collaboratori, sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia locale. Per rischiare di provocare ulteriori danni alla vittima, i soccorritori la hanno trasportata in ospedale con il macchinario. La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

