Saccheggiano stazione di servizio dopo la partita: scatta la denuncia per quattro giovani ultras del Corato

Quattro tifosi del Corato sono stati denunciati e colpiti da Daspo a seguito delle indagini della Digos di Lecce su un furto avvenuto all'interno di un'area di servizio nelle vicinanze di Squinzano, sulla Statale 613 tra Lecce e Brindisi. L'episodio si è verificato al termine dell'incontro di calcio tra Gallipoli e Corato, valevole per il campionato d'Eccellenza Puglia.

I giovani, di 18, 19, 20 e 23 anni, tutti ultrà della squadra coratina, facevano parte di un gruppo di una quarantina di supporter biancoverdi fermatisi in un'area di servizio prima di far rientro a casa. Approfittando della ressa provocata dai loro stessi compagni, con balli e cori da stadio, hanno sottratto dai banchi di esposizione merci di vario genere - per un valore di diverse centinaia di euro. Il tutto è stato immortalato dalle telecamere. I quattro, rintracciati anche grazie al Commissariato di Polizia di Corato, dovranno rispondere di furto aggravato in concorso. Ulteriori indagini sono in corso per identificare eventuali autori dei furti al momento ignoti.