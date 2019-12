Passaggio a livello di via Oberdan chiuso per lavori: cambiano percorso i bus della linea 12/

Amtab informa che a seguito dei provvedimenti adottati dalla Ripartizione Infrastrutture Viabilità e Opere Pubbliche, per consentire i lavori urgenti sui binari in via Oberdan in corrispondenza del passaggio a livello, da martedì 10 a venerdì 13 dicembre 2019, dalle ore 23:00 alle ore 05:00 del giorno successivo, la corsa della linea 12/ in partenza alle ore 23:00 da Torre a Mare effettuerà alcune variazioni di percorso.

In direzione piazza Moro, i bus giunti in via Oberdan, svolteranno a sinistra per via Masaniello, via Peucetia, ponte Garibaldi, corso Trieste, via Caduti del 28 Luglio 1943, viale Imperatore Traiano, corso Sonnino, via Carulli, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro. Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo la predetta variazione di percorso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli Operatori del Numero Verde 800450444.