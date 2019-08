Ombrelloni e lettini 'abusivi' sequestrati a Capitolo: occupati illegalmente 1000 mq di spiaggia

La Capitaneria di Porto ha scoperto un'occupazione di 1000 mq di spiaggia libera da parte di uno stabilimento balnerare in località Capitolo-Losciale, nelle vicinanze di Monopoli, nel Barese. L'area era stata attrezzata, senza le autorizzazioni previste, con 2 staccionate e 200 postazioni con lettini, ombrelloni, basi. Il tutto è stato posto sottosequestro. I militari hanno così liberato la zona di tutte le atrezzature presenti, resttuendola alla pubblica fruibilità, Due persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Le verifiche effettuate in questi giorni proseguiranno anche in altre località balneari del Barese.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Allegati