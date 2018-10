VIDEO | Nuova luce per Carbonara: le strade illuminate dai led nelle immagini dall'alto con il drone

L'occhio del drone e le strisce di luce bianche a comporre la rete di strade, vicoli e palazzi: dall'alto è chiaramente visibile il restyling della pubblica illuminazione del quartiere Carbonara di Bari, dove nelle scorse settimane il Comune ha effettuato gli interventi di riqualificazione dei pali elettrici sostituendo le vecchie lampade arancioni con i led in 75 strade del rione. La soluzione ha consentito di migliorare la visibilità nelle ore serali e notturne, con un notevole risparmio energetico parti a 15mila watt, ovvero 12.500 euro l'anno, a fronte di lavori per 410mila che hanno visto anche la sostituzione di alcuni tratti della linea elettrica e di cinque armadi stradali con relativi quadri, consentendo anche il telecontrollo a distanza. Le riprese sono state effettuate con uno dei droni a disposizione del corso della Polizia Locale per formare cinque operatori che conseguiranno il brevetto di guida del dispositivo.