Nel capannone abbandonato autocarri e mezzi da lavoro rubati: la scoperta a Casamassima

Il capannone abbandonato a ridosso della statale 100, nei pressi di Casamassima, era stato trasformato nel deposito di camion e mezzi da lavoro rubati. Un 'bottino' del valore di oltre 500mila euro, quello recuperato dai poliziotti della squadra di p.g. del Compartimento Polstrada di Bari e della Sottosezione di Bari Sud, insieme ai carabinieri.

A dare avvio alle indagini è stato un furto perpetrato nella nottata a Statte, nel Tarantino, in un'azienda di movimento terra e autotrasporto, cui erano stati sottratti un Fiat Ducato, tre macchine operatrici “Merlo”, un motoveicolo Benelli ed un autoarticolato. Nel corso delle ricerche, i poliziotti hanno intercettato un'auto con a bordo persone sospette, che alla loro vista, sono fuggite dileguandosi per le campagne limitrofe. La perlustrazione che ne è seguita ha così consentito individuare il luogo in cui erano stati nascosti alcuni mezzi rubati.

Sono stati così recuperati tre sollevatori telescopici panoramic “Merlo”, completi di accessori, un Fiat Ducato, un motociclo Benelli TRK e un autoarticolato Trattore Volvo e semirimorchio Bertoja, tutti risultati rubati a Statte. Ritrovato anche un autocarro Iveco Eurotech di colore rosso, un mini escavatore “Yanmar” modello Universal, un mini escavatore “Yanmar” modello Global V1075, un martello pneumatico, tutti rubati a Palagiano lo scorso 13 agosto. E' stato anche recuperato un autocarro Iveco Daily rubato nel giugno scorso a Noicattaro e un autocarro Iveco Eurotech rubato ad agosto a Pisticci.

Accertamenti sono ancora in corso sulla provenienza di altri mezzi ritrovati, ovvero: un escavatore Kumatsu PC27MR, due coppie di rampe metalliche, un mini escavatore JCB, un rullo “Bitelli” DTV345, un transpallet elettrico marca “Still”, una minibenna, un martello pneumatico.