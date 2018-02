"La caserma della Polizia locale intitolata al comandante Marzulli": la proposta in Consiglio comunale

Intitolare la caserma della Polizia locale al comandante Nicola Marzulli, improvvisamente scomparso due giorni fa. L'ipotesi è stata avanzata dal sindaco in apertura della seduta odierna del Consiglio comunale, che ha preso avvio proprio con un ricordo dedicato al generale, capo del Corpo di Polizia locale di Bari.

"In questi giorni ne verificheremo la fattibilità", ha detto Decaro. In alternativa, ha aggiunto il primo cittadino, l'intitolazione potrebbe riguardare la strada antistante la struttura.

La proposta è stata subito condivisa anche dai consiglieri di opposizione. "Intitolare a Marzulli uno dei luoghi che maggiormente viveva, come la caserma, è un gesto che condividiamo", ha detto la consigliera Melini, ricordando come sollecitazioni in questo senso siano giunte anche da parte di molti cittadini.