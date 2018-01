Caso Bellomo, dal Consiglio di Stato parere favorevole alla destituzione

Il Consiglio di Stato dice sì alla destituzione del magistrato Francesco Bellomo. La decisione sarebbe stata assunta quasi all'unanimità dall'assemblea convocata per esaminare il caso del consigliere di Stato, sotto procedimento disciplinare dopo le accuse di pressioni e molestie su alcune borsiste della sua scuola di formazione per aspitanti magistrati. Sul caso sono in corso anche due inchieste delle Procure di Bari e Piacenza.

Dopo la decisione dell'adunanza, non vincolante secondo quanto previsto dal regolamento, la parola passa al Cpga, il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, organo di autogoverno delle toghe di questo settore. La riunione è prevista per venerdì 12 gennaio.

Bellomo, stando alle accuse di alcune corsiste, avrebbe imposto alle aspiranti magistrate della sua scuola anche un 'dress code', fatto di minigonne, tacchi alti e trucco marcato. Il consigliere di Stato ha replicato alle accuse nei giorni scorsi, attraverso una lettera inviata ad un giornale.