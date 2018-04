Il cassonetto 'blocca' lo scivolo per i disabili: in via Albanese la rampa diventa inaccessibile

Un cassonetto della spazzatura in corrispondenza dello scivolo per i disabili: accade in via Albanese, nel quartiere Picone di Bari. A segnalare la singolare collocazione del bidone, piuttosto scomoda per chi ha bisogno di utilizzare la rampa, è stato un cittadino che ha postato la foto sullabacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. Una situazione di certo poco agevole per coloro che necessitano di un aiuto per percorrere strade e marciapiedi, senza ostacoli e difficoltà.