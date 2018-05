Fumo nero a Carbonara, non si ferma la piaga degli incendi. Il M5S: "Serve l'esercito"

"Questa foto rappresenta il dramma della terra dei fuochi barese e non solo del Municipio 4, visto che i fumi si diffondono in tutta la città": il M5S, attraverso uno scatto inviato da un cittadino di Ceglie del Campo, denuncia ancora una volta il fenomeno degli incendi che periodicamente si ripete alla periferia del Municipio IV, questa volta nelle vicinanze del rondò di Carbonara. A chiedere interventi è il consigliere pentastellato Vito Saliano: "È tempo che si faccia qualcosa di concreto, che si lascino i social e si inizino a trovare soluzioni - dice l'esponente M5S in Municipio IV - Le fototrappole non bastano, i droni ancora meno, serve l'esercito nelle nostre campagne, la presenza fisica delle forze dell'ordine può essere un deterrente contro questi criminali".