Passaggio a livello tra Ceglie e Valenzano chiuso per lavori: "Segnaletica carente e disagi per gli automobilisti"

La segnaletica che avverte della temporanea chiusura della strada è collocata proprio a ridosso dell'interruzione, 'spiazzando' gli automobilisti e costringendoli a tornare indietro per prendere un percorso alternativo.

La segnalazione arriva da Ceglie del Campo. La strada in questione è quella che collega l'ex frazione con il vicino Comune di Valenzano. A causa di lavori al passaggio a livello Fse, la strada è temporaneamente chiusa, con transenne posizionate in corrispondenza del cimitero di Ceglie, subito dopo una curva. Una posizione poco 'visibile' e scomoda per l'automobilista, che di fatto - segnalano alcuni cittadini della zona - si trova improvvisamente di fronte all'interruzione, non segnalata preventivamente da altri cartelli. Chi poi non conosce la zona e quindi la presenza di strade alternative (come la stradina che costeggiando il cimitero porta sulla Ceglie-Adelfia) è costretto a tornare indietro verso il centro abitato per un buon tratto, per imboccare un'altra strada.