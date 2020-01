Addio a Mimmo Lerario, scomparso lo storico chef del ristorante Ai 2 Ghiottoni

Un maestro della cucina, uno chef dalle mani "sapienti ed esperte", amato non solo per la sua bravura, ma anche per la sua umiltà. Bari piange Mimmo Lerario, 'Mimì', come chi lo conosceva lo chiamava: 66 anni, era uno degli chef del ristorante 'Ai due ghiottoni'.

E' stato lo stesso locale, attraverso la sua pagina Fb, a voler dedicare un pensiero al 'suo' chef, dando notizia della scomparsa:

"Nella giornata di ieri, purtroppo, è venuto a mancare uno dei nostri chef storici, il grande Maestro 𝐌𝐢𝐦𝐦𝐨 𝐋𝐞𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨. Una persona umile, professionale, gentile, sempre rispettosa, lavoratore onesto e scrupoloso. È stato un onore per noi affidare la cucina del ristorante Ai 2 Ghiottoni alle sue mani sapienti ed esperte. Da oggi siamo tutti un po' più soli, ma continueremo a dare il 100% nel nostro lavoro ogni giorno, con la passione e la voglia di sempre, perché lui avrebbe voluto così. Ciao Mimì".

Decine su Fb i messaggi di cordoglio da parte di clienti, amici, conoscenti e colleghi di Mimmo Lerario:

"Potrei parlare anche a nome di tutti gli chef della città sei stato e continuerai ad essere un grande esempio per la nostra PROFESSIONE, con la tua umiltà sapevi conquistare tutti!" "Ciao Mimì, eravamo un po’ tutti rassegnati all’idea del tuo meritato pensionamento, ma così no..... Grazie per tutto quello che ci hai dato con la tua maestria in cucina. Riposa in pace Chef". "RIP grande maestro sul lavoro e nella vita. Oltre ad un collega sei stato l’esempio di tutti ❤️❤️❤️ è stato stupendo vederti e parlare con te qualche giorno fa.. rimarrai nel mio cuore".

I funerali di Mimmo Lerario si terranno domani, venerdì 17 gennaio, alle ore 16 presso la chiesa di Santa Rita (rione Santa Rita - Carbonara).

(foto Fb Mimmo Lerario)