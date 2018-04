"Erbacce, rifiuti speciali e scarsa manutenzione" al cimitero di Ceglie: Melini chiede interventi

"l Cimitero di Ceglie continua a non essere manutenuto a fronte di mie ripetute segnalazioni e quei pochi lavori sono onerosi, incompleti e da rifare". Per la consigliera comunale d'opposizione Irma Melini (Gruppo Misto), che ha effettuato un sopralluogo nel camposanto del quartiere alla periferia di Bari, "è tutto rimasto al 2015. Unici risultati (fermi ad un anno fa): aver fatto pulire le caditoie con griglia della fogna bianca, intasate da anni con conseguente allagamento della parte vecchia del cimitero e aver fatto mettere in sicurezza le fosse che prima erano a 'cielo aperto'. Certo nel frattempo hanno anche rifatto la vecchia Cappella e la Camera mortuaria per migliaia di euro con il risultato che una stanza non è stata neanche toccata e che l’umidità è nuovamente visibile sulle pareti scrostate".

"A Loseto continuano le promesse per la parte nuova del cimitero"

La consigliera sottolinea anche il problema dei rifiuti speciali "accatastati in uno dei bagni pubblici, tanto che in tutto il cimitero è agibile per tutti solo un bagno diversamente abili". Negli stessi servizi igienici, inoltre, "non hanno neanche installato i lavandini alle fontanelle perché quando le usi ti bagni integralmente, ed una fontanella non funziona", segnalando anche "le erbacce" e "i viali rotti e pericolosi". "Non troppo lontano - infine - a Loseto, continuano le promesse per il rifacimento della parte nuova del cimitero, che è tutta da rifare perché non è stata mai aperta, ma è stata abbandonata e vandalizzata" conclude Melini.