A passeggio alle prime luci dell'alba: cinghiali avvistati di mattina nella zona del Nuovo San Paolo

Notturni lo sono per natura, poiché approfittano dell'oscurità per cercare cibo. Meno documentata, invece, la loro presenza durante le prime ore del mattino: stavolta, qualche residente del quartiere San Paolo è riuscito ad immortalare un gruppo di cinghiali che scorazzava per le strade del rione, attraversando campi e anche una strada. Il tutto accade vicino ad alcune palazzine residenziali, come mostrato in un video del gruppo Facebook 'La Voce del San Paolo'. Un fenomeno che non accenna a sparire, nonostante la raccolta e il trasferimento di numerosi esemplari avvenuto nei mesi scorsi.