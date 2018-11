VIDEO | Nuovo branco di cinghiali avvistato al San Paolo: "Vicini alla sede della Polizia, vorranno costituirsi?"

"Mandria di cinghiali al pascolo a ridosso del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato. Non sappiamo se è loro intenzione costituirsi". Strappa una risata amara il commento del video postato sulla pagina Facebook 'La voce del San Paolo', che ancora una volta evidenzia il problema nel quartiere periferico barese: gli animali si aggirano indisturbati anche per le strade, in cerca di qualcosa da mangiare.

E mentre nel Parco nazionale dell'Alta Murgia entrano in azioni delle speciali 'gabbie-recinto', i residenti del quartiere San Paolo continuano a chiedere provvedimenti all'amministrazione comunale per garantire la loro incolumità. E i quattro animali intenti a pascolare la scorsa notte dimostrano che ancora il problema non è risolto.