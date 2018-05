Cinghiali al San Paolo, partito il progetto di recupero: "Catturati e trasferiti in una riserva naturale"

Da due settimane sono partiti gli interventi per trasferire i cinghiali - che sempre più spesso vengono scoperti a scorrazzare liberamente a Bari - in un habitat protetto. È il sindaco Antonio Decaro ad annunciare che l'intervento, coordinato dal Dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Bari e autorizzato dall'Istituto superiore per la ricerca ambientale, è partito da un paio di settimane. E promette di regalare un po' di sicurezza soprattutto ai residenti del quartiere San Paolo, ormai abituati a segnalare con foto e video intere mandrie di cinghiali a spasso vicino ai cassonetti.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"Nei 13 giorni di attività - spiega il primo cittadino - sono stati già presi e portati a destinazione 22 cinghiali (14 femmine e 8 maschi). Questi interventi, coordinati , sono effettuati con grande attenzione e rispetto per la vita degli animali che, in poche ore, tornano a vivere in un contesto a loro più consono". L'intervento è uno dei primi in Italia in aree periferiche di grandi centri urbani. E a rendere ancora più complessa la procedura c'è anche la mancanza di una regolamentazione uniforme.