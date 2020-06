In auto con la droga, bloccato dalla polizia: aveva cocaina e marijuana anche in casa, arrestato 44enne

Era in auto in compagnia di un'altra persona, quando, riconosciuto dagli investigatori della Squadra Mobile, è stato fermato per un controllo lungo la provinciale 54 Modugno-Palese. Con sè, però, aveva anche 13 grammi di cocaina: non potendo nascondere la droga, l'uomo, il 44enne Michele Tetro, con precedenti, ha spontaneamente consegnato l'involucro con la droga. La perquisizione è stata quindi estesa alla sua abitazione, dove gli agenti hanno rinvenuto altri 4 grammi tra cocaina e marijuana. L'uomo è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto ai domiciliari.

