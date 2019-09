Coltiva marijuana in giardino: incensurato arrestato a Santo Spirito

Aveva allestito una piccola coltivazione di marijuana nel giardino della sua abitazione, dove i carabinieri hanno rinvenuto cinque piante dell'altezza di circa 150 centimetri, coltivate con un impianto di irrigazione a doccia.

Ai domiciliari è finito un 32enne incensurato di Santo Spirito. Nell'abitazione i carabinieri hanno rinvenuto anche 35 grammi di marijuana, suddivisa in vari involucri occultati in diversi luoghi, un bilancino di precisione e la somma contanti di 15mila euro in banconote da vario taglio, nascoste in camera da letto.

L’uomo, su disposizione della competente A.G., è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.