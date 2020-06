Il Comune revoca le licenze per Pane e Pomodoro e Torre Quetta: impresa concessionaria colpita da interdittiva antimafia

Il Comune di Bari revoca le concessioni per Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Lo stop è scattato in questi giorni, alla luce del provvedimento interdittivo antimafia adottato dalla Prefettura di Bari nei confronti dell’impresa attualmente concessionaria del bar ubicato nell'area demaniale di Pane e Pomodoro e contemporaneamente titolare della concessione dell'area pubblica balneare di Torre Quetta.

Con effetto immediato - si apprende da Palazzo di Città - l'amministrazione comunale ha revocato alla stessa impresa le concessioni in essere e ogni autorizzazione ad esse collegata, nonché la SCIA per l’esercizio dell’attività commerciale. Nei prossimi giorni il Comune procederà alla presa in consegna dei siti in questione, che dovranno essere sgomberati dall'impresa destinataria della interdittiva antimafia.