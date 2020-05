In Puglia 27 nuovi casi di Coronavirus, Lopalco rassicura sull'impennata dei contagi: "Numeri riferiti a periodi precedenti"

Ventisette nuovi casi di Coronavirus in Puglia, su un totale di 2113 tamponi effettuati. Di questi, ben 13 sono nel Barese, 7 nel Brindisino, 3 nel Foggiano, 2 nel Leccese e 2 nel Tarantino. Numeri elevati (ieri i casi si attestavano a 10), che però, come spiega l'epidemiologo Lopalco commentando il bollettino odierno, si riferiscono a periodi precedenti: "Sei casi dei 27 registrati oggi dal bollettino epidemiologico sono riferiti a procedure di riallineamento degli archivi e sono dunque risalenti a casi diagnosticati nei mesi precedenti e riferiti a focolai già sotto controllo - assicura - I restanti 21 sono da distribuire negli ultimi 10 giorni, in particolare: 12 sono stati diagnosticati in data di ieri e 3 in data di oggi". Calcoli alla mano, quindi, il trend di contagi si è mantenuto in realtà costante dal 10 maggio scorso, "con piccole variazioni, intorno al valore di 10 casi quotidiani" conclude il dirigente del coordinamento regionale per le emergenze epidemiologiche.

Dopo essere scesi a zero ieri, sono 4 nel bollettino odierno i decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia di Bat, 2 in provincia di Brindisi. Continuano a crescere i pazienti guariti (2120, 24 più di ieri) e a diminuire gli attualmente positivi (1838, uno in meno di ieri). I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.



Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.440 così divisi:

1.461 nella Provincia di Bari;

382 nella Provincia di Bat;

644 nella Provincia di Brindisi;

1.135 nella Provincia di Foggia;

511 nella Provincia di Lecce;

278 nella Provincia di Taranto;

2 attribuiti a residenti fuori regione;

1 per il quale è in corso l'attribuzione della relativa provincia.