Nuovo caso di Covid nel Barese, il sindaco: "Persona rientrata dall'estero. Ora è in isolamento domiciliare"

Un nuovo caso di Covid è stato registrato a Noicattaro, nel Barese. A darne notizia è stato nella mattinata il sindaco del comune, Raimondo Innamorato, durante una diretta social. "Si tratta di una persona rientrata dall'Estero - ha spiegato - che probabilmente non ha rispettato le regole sul distanziamento e sulle protezioni individuali".

Del caso è stata allertata l'Asl, che è intervenuta ponendo il contagiato in quarantena domiciliare e ha ricostruito la rete di contatti, ponendo anch'essi in isolamento. "Non dovrebbero esserci stati altri contagi - aggiunge il primo cittadino - State tranquilli, ma accorti, perché questo dimostra che è possibile un ritorno al passato e che il contagio potrebbe essere dietro l'angolo. Se lo ricordi chi ancora oggi mi chiede di riaprire le giostrine e di non fare il mio dovere da sindaco".