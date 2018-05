'Fanghi' d'autolavaggio smaltiti irregolarmente nelle campagne: due persone denunciate

Oltre 150 quintali di rifiuti speciali sono stati rinvenuti nelle campagne di Corato, in località Masseria Piarulli, a ridosso del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, nel corso di alcuni controlli effettuati dai Carabinieri Forestali. Si tratta di 'fanghi' provenienti dalle vasche di decantazione di un autolavaggio self service con sede a Corato, di cui era socio

accomandatario il proprietario del terreno dove sono state effettuate le verifiche. Lo smaltimento dei rifiuti è avvenuto "in assenza delle prescritte autorizzazioni". L'area, di circa 1000 mq è stata sequestrata. Denunciati il titolare del terreno e l'esecutore materiale del trasporto dei rifiuti.