Giornata delle vittime del terrorismo, corona d'alloro in onore di Aldo Moro e della sua scorta a Palazzo di città

Una corona d'alloro sotto la targa commemorativa dedicata ad Aldo Moro e agli uomini della sua scorta. Nella giornata della memoria delle vittime del terrorismo, è stato il sindaco Antonio Decaro a omaggiare la figura dello statista nel monumento a lui dedicato sulla facciata di Palazzo di città, quando ricorre il 42° anniversario dell’omicidio dello statista pugliese.

"La Città di Bari, anche in questo periodo così particolare, non può non ricordare il martirio di Aldo Moro, statista, politico, docente, cittadino appassionato e impegnato, illustre figlio di questa terra - ha commentato Antonio Decaro -. Aldo Moro fu barbaramente assassinato dai suoi carcerieri il 9 maggio del 1978. 55 giorni prima, in via Fani, erano stati uccisi Domenico Ricci, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Oreste Leonardi e Giulio Rivera. Quest’ultimo aveva appena 24 anni. Cinque uomini che hanno rappresentato lo Stato fino al sacrificio estremo: la vita. Cinque uomini che quel 16 marzo di quarantadue anni fa stavano compiendo il loro dovere al fianco del presidente Moro. Così come il nostro dovere oggi è non dimenticare tutte le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Lo dobbiamo fare ogni giorno, ognuno per il ruolo che ricopre ma anche come semplici cittadini, ispirando le nostre azioni, i nostri comportamenti e le nostre scelte politiche. Celebrare la giornata della memoria il 9 maggio, il giorno in cui nel 1978 furono uccisi Peppino Impastato e Aldo Moro, significa non dimenticare il sacrificio e alla rettitudine di molti - fra loro tanti appartenenti alle forze di polizia, magistrati, giornalisti e comuni cittadini - che hanno consentito al nostro Paese di superare momenti drammaticamente bui".

