Coronavirus: altri 59 contagiati nel Barese e ancora dieci morti in Puglia

Altri 109 casi in Puglia, ben 59 in provincia di Bari. A seguire Foggia con 23 e Brindisi con quindici. Appena cinque in Salento e due a testa nel Tarantino e nella Bat. Questo il bilancio odierno, 23 aprile 2020, dei cittadini positivi all'infezione Covid-19 coronavirus su 2068 test. Per altri tre casi è in corso l’attribuzione della provincia di provenienza.

Sono invece dieci i decessi: uno nel Barese, sei in Capitanata e tre in provincia di Taranto.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 50.410 test. I casi attualmente positivi sono 2936 mentre i pazienti guariti sono 531. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 3.839, così divisi 1.247 nella Provincia di Bari; 360 nella Provincia di Bat; 527 nella Provincia di Brindisi; 956 nella Provincia di Foggia; 466 nella Provincia di Lecce; 251 nella Provincia di Taranto; 27 attribuiti a residenti fuori regione. Cinque per i quali è in corso l'attribuzione della relativa provincia.

I dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia