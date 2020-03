Meno corse dei bus Amtab a Bari: per l'emergenza coronavirus entrerà in vigore l'orario estivo

Meno corse per i bus Amtab, con orario estivo in vigore a breve: il Centro operativo Comunale, il Comune e l'azienda di trasporto urbano predisporranno una riduzione delle frequenze dei mezzi, in questi giorni poco frequentati dai baresi per via delle restrizioni imposte a causa dell'emergenza coronavirus.

A dare l'annuncio è il sindaco Antonio Decaro nel corso di una diretta Facebook, nella quale ha risposto a numerose domande dei cittadini sulla situazione e su ciò che si può fare in questi giorni, dopo l'istituzione della zona 'protetta' in tutta Italia: "I percorsi dei bus - spiega Decaro - rimarranno gli stessi ma vi saranno meno frequenze. In questa maniera eviteremo anche rischi di contagio tra gli autisti. Restate a casa per evitare la possibilità di contagio - ha raccomandato ancora il primo cittadino - . Dobbiamo mantenere una distanza di sicurezza, anche in famiglia. Non abbracciamoci né baciamoci e limitiamo le visite ai nostri genitori,specie se sono autosufficienti".

Infine un appello a evitare assembramenti: "Uscite solo se è strettamente necessario. Ci sono persone che si siedono all'interno dei giardini. Se continuiamo a vedere assembramenti prenderemo anche noi la decisione di chiuderli" come è stato fatto in alcuni comuni dell'area metropolitana, tra cui Bitonto. "Piazza Garibaldi e il giardino vicino alla chiesa russa non possono diventare luoghi per capannellI di gente".