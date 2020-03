Coronavirus, Bariblu chiude la galleria commerciale: aperto solo l'ipermercato dalle 10 alle 19

Da domani, 12 marzo, resterà chiusa la galleria commerciale di Bariblu, a Triggiano, con solo l'ipermercato aperto: è il provvedimento preso dall'azienda per far fronte alla situazione legata al coronavirus,

"In virtù dell'emergenza di questo periodo - si legge - a causa del diffondersi del Covid-19 e delle azioni intraprese dal governo per la tutela della salute dei suoi cittadini la proprietà d'intesa con la direzione del centro commerciale Bariblu, ha deciso di mostrare la sua solidarietà alla collettività e quindi di chiudere la galleria commerciale, fino a quando la situazione non sarà rientrata". Il supermercato resterà aperto dalle 10 alle 19.