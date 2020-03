La Chiesa Evangelica Cinese di Modugno dona 4mila mascherine a cittadini e operatori: "Grazie di cuore"

La Chiesa Evangelica Cinese di Modugno ha donato 4mila mascherine chirurgiche alla comunità cittadina per affrontare l’emergenza Coronavirus e in favore degli operatori sanitari e delle categorie più esposte nell'emergenza. Il carico è stato consegnato stamane al sindaco Nicola Magrone: "Un'iniziativa commovente, un grande esempio - ha sottolineato il primo cittadino - di solidarietà. Esprimo un fraterno ed affettuoso grazie all'intera comunità cinese da parte dell’intera comunità di Modugno".

Un grazie di cuore è stato rivolto dal sindaco Magrone anche alla Comunità evangelica di Modugno e al pastore della Chiesa evangelica ‘Pienovangelo’, Mirko Ronchi, che – scrive il sindaco nella sua pagina facebook – “ha favorito l'incontro con i nostri amici cinesi”. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Armenise, e il comandante della Polizia locale, Angelo Dituri. Le mascherine sono state affidate dal sindaco al comandante della polizia municipale: una valutazione anche nell’ambito del Comitato operativo comunale (istituito per l’emergenza) ne delineerà l’utilizzazione per operatori sanitari e persone impegnate nei servizi di volontariato (pasti caldi ad anziani soli e a indigenti, consegna a domicilio di medicinali e varie altre iniziative di solidarietà) che l’amministrazione comunale ha attivato in questi giorni per l'assistenza alla popolazione e ai soggetti vulnerabili e per una risposta più rapida possibile alle misure emergenziali previste dal Governo e dalla Regione.

