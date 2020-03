Donano i risparmi del salvadanaio per i bisognosi, il cuore grande di due fratelli baresi: "Aiutiamo chi sta soffrendo"

Storie di solidarietà ai tempi del Coronavirus, piccoli grandi gesti capaci di alimentare la speranza e tracciare una strada: quella della mano tesa verso il prossimo. I protagonisti sono due fratellini baresi, Giuseppe e Cristian, 16 e 12 anni, che hanno deciso di donare i risparmi contenuti nel proprio salvadanaio per aiutare le persone in difficoltà nell'emergenza Covid19. La somma è stata affidata all'associazione "La Forza delle Donne" dell'avvocato Krizia Colaianni, che si occupa di aiutare le donne vittime di violenza fisica e psicologica, e che sta promuovendo una serie di iniziative sia con campagne che sensibilizzano sul tema della violenza verso le donne durante la quarantena che con la realizzazione di mascherine che sono anche state donate alle forze dell'ordine. L'associazione ha deciso di donare questa somma al Comune, che si ha attivato una raccolta fondi apposita per l'emergenza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questo periodo di così tante difficoltà, data l’emergenza COVID-19 - scrivono Giuseppe e Cristian - io e mio fratello ci mettevamo nei panni di chi sta soffrendo e di chi non stia vivendo al meglio questa situazione sia dal punto di vista economico che di salute. Così abbiamo pensato a cosa potessimo fare per aiutare qualcuno in difficoltà, certo non possiamo regalare libertà o un vaccino che possa sconfiggere questo tremendo avversario, ma l’idea che potremmo rendere felici o potremmo aiutare altre persone ci riempie di gioia e d’orgoglio. Proprio per questo abbiamo deciso di rompere il nostro salvadanaio che tanto avevamo custodito con cura, per una valida causa. Abbiamo così deciso di rivolgerci all’Avv. nonché presidentessa dell’associazione La Forza delle donne Krizia Colaianni (donna sensibile ad ogni problematica) sicuri che possa considerare il nostro gesto. Noi siamo fiduciosi che ben presto tutto finirà e che vinceremo questa battaglia tutti insieme, restiamo uniti ma ad un metro di distanza. #noirestiamoacasa".