Atterrato carico dell'Aeronautica Militare: altre 150mila mascherine dalla Protezione Civile alla Puglia

E' giunto a Bari un velivolo di trasporto dell'Aeronautica Militare carico di dispositivi di protezione individuale dalla Protezione Civile Nazionale, destinato alla Puglia. Complessivamente sono giunte 128mila300 mascherine chirurgiche (previste in consegna: 79mila), 25mila mascherine FFP2-KN95 (previste in consegna 39 mila), 64.000 bende monovelo tipo “montrasio” (non DPI, previste in consegna 73mila). Consegnati anche 60 camici, 2000 guanti, 6.000 Accessori pompe B-Braun, 300 Maschere NIV Philips 300, 3340 Cateteri Venosi Centrali Vygon



Il trasporto verso il deposito di transito, per l’immediata distribuzione alle strutture pugliesi, è stato a cura dell’Esercito. In serata è atterrato a Palese un ATR 42 di Leonardo, con a bordo altro materiale da inventariare. ll fabbisogno quotidiano di mascherine chirurgiche per la Puglia è di 135mila, di FFP3 33.500, FFP2 33.500 e di camici 26.700.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.