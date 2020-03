Cento euro per cinque mascherine ffp2: prezzi alle stelle in una farmacia di Bari per l'emergenza coronavirus

Cento euro per cinque mascherine ffp2: accade in una farmacia di Bari dove un cittadino ha dovuto sborsare l'ingente cifra per rifornirsi del dispositivo di protezione individuale più utilizzato in questi giorni dell'emergenza coronavirus ma allo stesso tempo introvabile.

Quasi un bene di lusso, verrebbe da dire: peccato che una tipologia simile (se non uguale) della mascherina in questione, come si può verificare da una rapida ricerca sul web, si possa trovare a poco più di un'euro l'una su alcuni siti specializzati online, seppur con tempi di recapito lunghi, anche attorno al mese. Un segnale preoccupante di quanto i prezzi siano lievitati per i dispositivi di protezione, lasciando spazio a speculazioni tipiche dei periodi di grande difficoltà, un po' come la borsa nera nei tempi di guerra.