Coronavirus, secondo caso a Bari: positiva anche la moglie del 29enne ricoverato al Policlinico

Diventano sette i casi di contagio da Coronavirus in Puglia. Il nuovo caso accertato è il secondo a Bari: il Laboratorio di riferimento regionale del Policlinico di Bari - comunica la Regione - ha rilevato la positività della moglie del militare 29enne barese proveniente dalla Lombardia e attualmente ricoverato sempre al Policlinico.

La donna è in isolamento fiduciario domiciliare e attualmente in buone condizioni di salute. Il campione sarà inviato all’istituto superiore di sanità per il test di seconda istanza.

Secondo quanto appreso e riportato dall'Ansa, la donna, moglie del militare rientrato nei giorni scorsi dalla Lombardia, lavorerebbe nell'aeroporto di Bergamo.