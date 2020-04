Supermercati e attività commerciali chiusi a Bari per Pasqua e Pasquetta: c'è l'ordinanza del Comune

Nei giorni di Pasqua e Pasquetta, il 12 e il 13 aprile, a Bari saranno chiuse tutte le attività commerciali ad eccezione di farmacie e parafarmacie: lo afferma l'ordinanza firmata dal sindaco Antonio Decaro e trasmessa al Prefetto Antonella Bellomo

Il provvedimento, spiega il Comune, è stato adottato "in vista del prevedibile e incontrollato afflusso di persone presso le strutture di vendita durante le giornate di festa. Non è necessario fare la spesa ogni giorno, così come non è necessario farla durante i giorni di festa - aggiunge Decaro -. Purtroppo è triste pensare ai giorni di Pasqua senza pranzo di famiglia o scampagnate ma questo è il momento della responsabilità. Spero che anche i lavoratori delle strutture di vendita, che non si sono fermati un giorno in queste settimane per permettere a noi di vivere più sereni, possano trascorrere due giorni di festa e riposo a casa con i propri cari".

“Non dobbiamo mollare adesso - rimarca il sindaco -, la posta in gioco è troppo alta e per colpa del comportamento stupido di pochi rischiamo di vanificare il sacrificio della stragrande maggioranza di persone che ormai, da settimane, sono a casa e rispettano le regole".