Rifugi di fortuna, siringhe abbandonate e spazzatura, degrado in corso Italia: "Episodi quotidiani"

Siringhe usate abbandonate lungo i marciapiedi, così come la spazzatura; materassi e cartoni sotto i portici, rifugi di fortuna per i senzatetto. Lo scenario, immortalato da una cittadina in corso Italia, è noto. L'ultima segnalazione in ordine di tempo sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro: "Queste sono alcune foto rappresentative della condizione in cui versa la restante metà di Corso Italia, per intenderci già da dopo il sottopassaggio - scrive una cittadina postando alcuni scatti - Ci tengo a specificare che sono episodi all'ordine del giorno, non eventi isolati. Credo che si commentino da sole".

In effetti, da tempo i residenti della zona denunciano le condizioni di degrado in cui versa parte della strada. Più volte Amiu è intervenuta con operazioni di pulizia straordinaria, ma i problemi, come continuano a segnalare i cittadini, restano.



Gallery