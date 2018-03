Corteo storico di San Nicola, bando biennale vinto dalla Doc Servizi: Barucchieri direttrice artistica

Sarà la Doc Servizi a organizzare le edizioni 2018 e 2019 del corteo storico di San Nicola: l'aggiudicazione provvisoria è stata assegnata questa mattina alla società, unica a presentare una domanda per un bando (per la prima volta) biennale riguardante la 'Caravella'. Nei prossimi giorni il Comune procederà alla verifica dei requisiti di partecipazione nei confronti della ditta aggiudicataria, al fine di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara. Il progetto vedrà la direzione artistica della danzatrice e coreografa Elisa Barucchieri che già l'anno scorso aveva condotto la regia del Corteo.

Le caratteristiche del prossimo corteo storico

Il 6 maggio vi sarà la rievocazione dello sbarco metre il 7 sarà dedicato, come tradizione, alla processione del quadro del Santo e al corteo storico, in una visione artistica continua rispetto a quella della scorsa edizione che vede, "tra gli elementi identitari", il fascino e l'eleganza della danza aerea: “Dopo esserci aggiudicati il bando nelle ultime tre edizioni - spiega Patti Morelli, responsabile della filiale barese di Doc Servizi - continuiamo a credere in un progetto che, al di là dei rigidi parametri imposti dal bando, ai limiti anche della fattibilità economica, ci permette da un lato di mettere a frutto e non disperdere un know how ormai collaudato sull’evento, dall’altro di sviluppare la visione artistica nata lo scorso anno con la direzione di Elisa Barucchieri, legandola alle edizioni 2018 e 2019. Il respiro biennale del bando, infatti, ha potuto permettere una programmazione anche nella visione creativa e logistica del format”.