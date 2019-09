Inchiesta finanziamento occulto Vigor Trani, Giancaspro torna in libertà: revocati gli arresti domiciliari

L'ex patron del Bari calcio, Cosmo Antonio Giancaspro, è tornato in libertà con la revoca degli arresti domiciliari ai quali era sottoposto dallo scorso 11 giugno: l'imprenditore è accusato dalla Procura di Trani di essere tra i promotori di un'associazione a delinquere con finalità di riciclaggio, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Il provvedimento di revoca è stato disposto dal gip tranese Lucia Anna Altamura che ha accolto l'istanza dei difensori di Giancaspro, l'avvocato Raffaele Troiano e il professor Vito Mormando.

L'ex proprietario del Bari, in base a quanto sostengono gli investigatori, avrebbe finanziato da dirigente occulto la Vigor Trani Calcio ottenendo in cambio dal Comune la gestione dello stadio della città della Bat e presunte promesse per ulteriori appalti. Giancaspro venne arrestato il 17 maggio e collocato ai domiciliari dall'11 giugno. L'inchiesta vede coinvolte altre 9 persone, tra cui l'ex sindaco di Trani Amedeo Bottaro.