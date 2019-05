Scoperta costruzione abusiva alla periferia di Altamura: denunciata una donna

I Carabinieri Forestali hanno scoperto una costruzione abusiva alla periferia di Altamura, nel corso di controlli in località Cecalupo. I militari hanno rinvenuto un manufatto con struttura portante e muri perimetrali in pietra, con tetto di copertura in pannelli coibentati, adibito a fabbricato rurale e di una pensilina con struttura intelaiata in metallo. Denunciata l'amministratrice dell'impresa proprietaria del terreno dove sono state realizzate le opere edilizie.