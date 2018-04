In crociera per 53 giorni dal Mediterraneo al Giappone: la Costa Venezia farà tappa anche a Bari

Farà tappa anche a Bari la Costa Venezia, la nuova nave da crociera pronta per un itinerario di ben 53 giorni che la condurrà da Trieste a Tokyo, sulle orme di Marco Polo. Il capoluogo pugliese sarà luogo di sosta e anche di partenza con il primo viaggio in programma per l'11 marzo 2019, confermandosi tra gli scali più importanti d'Europa. Come anteprima vi sarà una minicrociera di 5 giorni nel Mediterraneo Orientale dal 3 all’8 marzo 2019, con partenza e arrivo a Trieste e tappe a Bari, Corfù, Dubrovnik e Zara.