Si aggirava in zona cimitero nonostante il 'Daspo urbano': pregiudicato barese bloccato dalla polizia

Gli agenti delle Volanti lo hanno fermato e sottoposto a controllo nella zona del cimitero monumentale, a Bari. E' così emerso che l'uomo, un 40enne pregiudicato barese, in realtà non avrebbe potuto trovarsi lì, perché destinatario di un 'Daspo urbano' (provvedimento che può essere emesso a carico di chi spaccia o commette reati in una determinata zona, ma anche per i parcheggiatori abusvi), che gli vietava l'accesso a quella zona. Per il 40enne è quindi scattata la denuncia.

