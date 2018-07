Materassi, mobili rotti e pezzi di legno per strada, degrado a pochi passi dal Policlinico

Qualcuno lo definirebbe un moderno futon in stile 'giapponese', più concretamente, invece, è un ammasso di legni, pezzi di mobili sormontati da un materasso, il tutto gettato in via Orazio Flacco, a pochi passi dal Policlinico di Bari. L'ennesimo scempio è stato segnalato da alcuni cittadini sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro. L'incivilità non conosce soste, neppure nei mesi estivi.